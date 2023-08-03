Месси продолжил покорение Америки дублем в плей-офф Кубка лиг: видео

Кубок лиг, 1/16 финала

"Интер Майами" – "Орландо Сити" – 3:1

Голы: Месси, 7, 72, Мартинес, 51 (пенальти) – Араухо, 17

Чемпион мира сумел забить быстрый мяч. На 7-й минуте Тейлор элегантно забросил в штрафную, куда ворвался Месси и беспрепятственно в два касания переправил мяч в сетку. Правда, "львы" отыгрались через 10 минут – после розыгрыша углового Араухо вовремя сыграл вторым темпом.

На старте второй половины "Интер Майами" во второй раз вышел вперед. В этот раз Мартинес реализовал сомнительный одиннадцатиметровый, которым сам форвард "цапель" и заработал. Добил гостей Месси. На 72-й минуте он из пределов штрафной точно пробил в угол после паса того же Мартинеса.

В старте "Интера Майами" в очередной раз появился Сергей Кривцов. Украинец отыграл все 90 минут, составив пару центрбеков с канадцем Миллером. В рядах "цапель" опытный защитник провел 24 поединка (1 мяч) во всех турнирах в этом году.

Месси же после переезда за океан демонстрирует потрясающую результативность – 3 матча, 5 голов, 1 ассист. В рамках 1/8 финала Кубка лиг "Интер Майами" встретится с "Далласом". Поединок состоится в ночь на 7 августа.