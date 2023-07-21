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Мессі на порозі дебюту в США: хто суперник, прогноз букмекерів і де дивитися в Україні

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Форт-Лодердейл, П'ятниця 21 липня 2023 18:10
Мессі на порозі дебюту в США: хто суперник, прогноз букмекерів і де дивитися в Україні Фото: Ліонель Мессі (другий праворуч) із керівництвом "Інтера Маямі" на чолі з Девідом Бекхемом (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

У ніч проти суботи, 22 липня, зірковий новачок північноамериканської Major League Soccer Ліонель Мессі вперше з'явиться на полі в складі "Інтера Маямі".

Коротко про всі складові прем'єрного поєдинку Ліонеля Мессі в Штатах – у матеріалі РБК-Україна.

Дебют семиразового володаря "Золотого м'яча", однак, відбудеться не в МЛС. "Чаплі" зустрінуться з мексиканським "Крус Асулем" у рамках Кубка ліг – щорічного змагання між американськими колективами та представниками чемпіонату Мексики. Стартовий свисток прозвучить о 03:00 за київським часом.

Мессі на порозі дебюту в США: хто суперник, прогноз букмекерів і де дивитися в Україні

Фото: Ліонель Мессі з новими одноклубниками; українець Сергій Кривцов – перший праворуч угорі (twitter.com/InterMiamiCF)

Цей поєдинок, як і другий матч Кубка ліг – проти "Атланти Юнайтед", прийме домашня арена "Інтера Маямі". "Драйв Пінк Стедіум" у курортному Форт-Лодердейлі на півдорозі з Маямі до Вест-Палм-Біч спеціально до приїзду Мессі розширили орієнтовно на 3 тисячі місць. Тепер стадіон зможе прийняти 22 тисячі глядачів.

Невеликі розміри арени флоридці компенсують унікальним графіком. Прийдешні три поєдинки "чаплі" зіграють удома, а після двох виїзних матчів повернуться на рідний стадіон для протистояння з "Нешвіллом" у регулярному чемпіонаті МЛС.

Список матчів "чапель" у липні-серпні (за київським часом):

  • "Інтер Маямі" – "Крус Асуль", 22 липня, 03:00, Кубок ліг
  • "Інтер Маямі" – "Атланта Юнайтед", 27 липня, 02:30, Кубок ліг
  • "Інтер Маямі" – "Шарлотт", 21 серпня, 02:30, МЛС
  • "Цинциннаті" – "Інтер Маямі", 24 серпня, 02:00, Відкритий кубок США
  • "Нью-Йорк Ред Буллс" – "Інтер Маямі", 27 серпня, 02:30, МЛС
  • "Інтер Маямі" – "Нешвілл", 31 серпня, 02:30, МЛС

Мессі на порозі дебюту в США: хто суперник, прогноз букмекерів і де дивитися в Україні

Фото: Ліонель Мессі розпочав тренування з "чаплями" у вівторок (twitter.com/InterMiamiCF)

Хоч турнірні справи "Інтера Маямі" доволі кепські, та букмекери вірять у здатність Мессі виправити становище флоридів. Та й бомбардирських подвигів від аргентинця очікують чималих. Попри те, що в регулярному чемпіонаті всі команди зіграли понад 20 матчів, чемпіон світу потрапив до топ-15 претендентів на статус найкращого голеадора.

Коефіцієнт на першість Мессі в списку бомбардирів сезону склав 41,00 у трьох провідних контор – Bet365, 10bet і LiveScore Bet. Фаворити голеадорських перегонів мають реалістичніші цифри. Лідер атак "Нешвілла" Хані Мухтар забив 13 м'ячів (кеф 4,00-4,33), а нападник "Лос-Анджелеса" Деніс Буанга (4,5) оформив 12 голів. Фора в обох форвардів чимала.

Результати "Інтера Маямі" теж не на користь Мессі. Наразі флоридцям гарантовані лише 12 матчів регулярного чемпіонату МЛС. Для продовження боротьби в плей-офф "чаплі" повинні відіграти відставання від прохідної 9-ї позиції Східної конференції – 12 очок. Вихід у стадію матчів на виліт зробить шанси аргентинця трохи реальнішими.

Мессі на порозі дебюту в США: хто суперник, прогноз букмекерів і де дивитися в Україні

Фото: Девід Бекхем почав працювати над переходом Ліонеля Мессі ще в 2019 році (twitter.com/InterMiamiCF)

Офіційного транслятора в Україні МЛС немає. Утім, переглянути матчі північноамериканської ліги можна на потоковому сервісі Apple TV+. Він працює не лише на "яблучних" пристроях, а й на телевізорах із технологією Smart, комп'ютерах із Windows, ігрових консолях тощо.

Спеціально під переїзд Мессі за океан з'явилися дві нові пропозиції для шанувальників аргентинця – пакети "Ліонель Мессі наживо" та "Сезон MLS із Мессі за зниженою ціною". Вартість загального пакету MLS Season Pass – 14,99 доларів на місяць або 99 доларів на рік.

До слова, нещодавно Мессі оновив рекорд за найшвидшим голом в ігровій кар'єрі.

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