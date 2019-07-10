Месси не попал в символическую сборную Кубка Америки-2019

Составлена символическая сборная из лучших игроков недавно завершившегося Кубка Америки 2019 года. Об этом сообщается в Twitter турнира.

В нее вошли пять представителей сборной Бразилии, ставшей чемпионом. Однако в команде не нашлось места капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, отметившийся резонансными высказываниями в адрес организаторов и судей турнира.

Полностью символическая сборная Кубка Америки-2019 выглядит следующим образом: Алиссон (Бразилия), Мигель Трауко (Перу), Тиагу Силва (Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Дани Алвес (Бразилия), Артуро Видаль (Чили), Леандро Паредес (Аргентина), Артур (Бразилия), Эвертон (Бразилия), Паоло Герреро (Перу) и Хамес Родригес (Колумбия).

Напомним, Месси могут отстранить от выступлений за национальную команду на два года.