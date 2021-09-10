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Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за южноамериканскую сборную

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Аргентина, Пятница 10 сентября 2021 09:57
Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за южноамериканскую сборную Фото: Лионель Месси, игрок национальной сборной Аргентины и ФК "ПСЖ" (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Нападающий сборной Аргентины и "ПСЖ" забил три гола в матче квалификации чемпионата мира-2022 против Боливии, благодаря которым побил рекорд бразильца Пеле по количеству мячей, забитых за сборную из Южной Америки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

Отмечается, что Аргентина обыграла Боливию со счетом 3:0. Все три мяча в составе аргентинцев забил Месси.

Таким образом на его счету стало 79 голов в в составе национальной команды. Он превзошел результат Пеле, на счету которого 77 голов за сборную Бразилии.

Для достижения рекорда Месси потребовалось 153 матча, а Пеле 91 встреча.

"Я действительно хотел получить от этого удовольствие. Я долго ждал этого, искал и мечтал об этом. Это уникальный момент, который случился после стольких ожиданий.

Нет лучшего способа отпраздновать это, чем быть здесь. Моя мама, мои братья на трибунах… Они много страдали и сегодня здесь празднуют. Я очень счастлив", - заявил Месси после матча.

Напомним, что Криштиану Роналду установил новый рекорд по голам за сборную, забив 110 и 111 мячи в футболке национальной сборной Португалии. Он побил рекорд иранца Али Даеи.

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