Мессі підняв планку, скромні кошти Кривцова: скільки клуби МЛС витрачають на зарплати

Семиразовий володар "Золотого м'яча", нападник "Інтера Маямі" Ліонель Мессі зійшов на перше місце в списку найоплачуваніших футболістів північноамериканської Major League Soccer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Los Angeles Times .

Базова заробітна плата аргентинця в сезоні-2023 складе 12 млн доларів. Натомість 20,4 млн "зелених" чемпіону світу надійдуть гарантованою компенсацією.

Мессі в лідерах МЛС за обома показниками. До гарантованої компенсації входять базова зарплата та бонуси (підписні та гарантовані), які футболістам виплачують щорічно впродовж дії контракту. Утім, цими коштами заробітки аргентинця не обмежаться.

Статки Мессі за океаном щорічно поповнюватимуться на 50-60 млн доларів. Майже втричі збільшать надходження нападника низка спонсорських угод. Зокрема, 7-разовий володар "Золотого м'яча" співпрацює з adidas, Fanatics і Apple TV.

До трійки найоплачуваніших виконавців МЛС також потрапили два європейці. Італієць Лоренцо Інсіньє, попри провальний сезон "Торонто", збагатиться на 15,4 млн доларів, а зірка "Чикаго Файр" Джердан Шакірі – на 8,153 млн. Українець Сергій Кривцов натомість заробить скромні 614,5 тисяч "зелених".

Фото: Найоплачуваніші футболісти МЛС у сезоні-2023 (theathletic.com)