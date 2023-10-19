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Месси поднял планку, скромные средства Кривцова: сколько клубы МЛС тратят на зарплаты

Майами, Четверг 19 октября 2023 11:59
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Месси поднял планку, скромные средства Кривцова: сколько клубы МЛС тратят на зарплаты Фото: Сергей Кривцов и Лионель Месси на разных финансовых ступенях (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Семикратный обладатель "Золотого мяча", нападающий "Интера Майами" Лионель Месси сошел на первое место в списке самых оплачиваемых футболистов североамериканской Major League Soccer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Los Angeles Times.

Базовая заработная плата аргентинца в сезоне-2023 составит 12 млн долларов. В свою очередь 20,4 млн "зеленых" чемпиона мира поступят гарантированной компенсацией.

Месси в лидерах МЛС по обоим показателям. В гарантированную компенсацию входят базовая зарплата и бонусы (подписные и гарантированные), которые футболистам выплачивают ежегодно на протяжении контракта. Впрочем, этими средствами заработки аргентинца не ограничатся.

Состояние Месси за океаном будет ежегодно пополняться на 50-60 млн долларов. Почти в три раза увеличат поступление нападающего ряд спонсорских соглашений. В частности, 7-кратный обладатель "Золотого мяча" сотрудничает с adidas, Fanatics и Apple TV.

В тройку самых оплачиваемых исполнителей МЛС также попали два европейца. Итальянец Лоренцо Инсинье, несмотря на провальный сезон "Торонто", обогатится на 15,4 млн долларов, а звезда "Чикаго Файр" Джердан Шакири – на 8,153 млн. Украинец Сергей Кривцов заработает скромные 614,5 тысяч "зеленых".

Месси поднял планку, скромные средства Кривцова: сколько клубы МЛС тратят на зарплаты

Фото: Самые оплачиваемые футболисты МЛС в сезоне-2023 (theathletic.com)

К слову, накануне Месси в одиночку принес Аргентине победу в квалификации к ЧМ-2026.

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