Месси может перейти в "Манчестер Сити" бесплатно

Футболист каталонской "Барселоны" Лионель Месси не теряет надежду перейти в "Манчестер Сити". Трансфер может состояться уже в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, из-за финансовых проблем в каталонском клубе, руководство ведет с игроками и сотрудниками переговоры о сокращении зарплат. Согласно местному законодательству, если решение будет принято, футболисты получат возможность в одностороннем порядке прекратить действующие соглашения с командой уже в январе. Аргентинец может воспользоваться ситуацией и сменить клубную прописку.

О желании Месси покинуть "Барселону" стало известно после разгромного поражения от мюнхенской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8). Футболист хотел использовать опцию в контракте, позволяющую ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона, который в текущем году сдвинулся из-за коронавируса.

Однако руководство клуба настаивало на том, что соответствующая опция в контракте уже не действительна, поскольку она истекла в июне. Теперь контракт Месси с "Барселоной" действует еще один год. Клуб настаивал на 700 млн евро отступных, прописанных в договоре с игроком, что в более чем в три раза превышает сумму самого дорогого трансфера в истории футбола.

В итоге Месси заявил, что продолжит играть за эту команду, чтобы не начинать судебных разбирательств.