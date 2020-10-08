Мессі може перейти в "Манчестер Сіті" безкоштовно

Футболіст каталонської "Барселони" Ліонель Мессі не втрачає надію перейти в "Манчестер Сіті". Трансфер може відбутися вже у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, через фінансові проблеми в каталонському клубі, керівництво веде з гравцями та працівниками переговори про скорочення зарплат. Згідно з місцевим законодавством, якщо рішення буде прийнято, футболісти отримають можливість в односторонньому порядку припинити чинні угоди з командою вже в січні. Аргентинець може скористатися ситуацією і змінити клубну прописку.

Про бажання Мессі покинути "Барселону" стало відомо після розгромної поразки від мюнхенської "Баварії" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (2:8). Футболіст хотів використати опцію в контракті, що дозволяє йому розірвати угоду в односторонньому порядку в кінці кожного сезону, який у поточному році зсунувся через коронавірус.

Однак керівництво клубу наполягало на тому, що відповідна опція в контракті вже не актуальна, оскільки вона минула в червні. Тепер контракт Мессі з "Барселоною" чинний ще один рік. Клуб наполягав на 700 млн євро відступних, прописаних у договорі з гравцем, що в більш ніж в три рази перевищує суму найдорожчого трансферу в історії футболу.

У підсумку Мессі заявив, що продовжить грати за цю команду, щоб не починати судових розглядів.