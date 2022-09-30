Мессі отримав пропозицію ПСЖ про контракт за цікавою схемою

Керівництво французького "Парі Сен-Жермен" запропонувало нападнику Ліонелю Мессі продовжити співпрацю і після завершення нинішнього сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Larguero.
35-річний аргентинець матиме можливість пролонгувати угоду з ПСЖ. Французький гранд запропонував 7-разовому володарю "Золотого м'яча" контракт за схемою 1+1.
Якщо Мессі підпише документи, то зароблятиме на рівні актуального контракту – 30 млн євро на рік. Чинна угода нападника з парижанами діятиме до літа. За даними аргентинської преси, сам Мессі нібито не готовий продовжувати виступи на "Парк де Пренс" і не проти повернутися до "Барселони".
Сезон 2022/23 – другий для зіркового аргентинця у Франції. У цьогорічній кампанії він провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 8 результативних передач.
До переходу в лави ПСЖ торік Ліонель Мессі провів 17 сезонів поспіль на професіональному рівні в складі "Барселони". Загалом він зіграв за каталонців 778 поєдинків, у яких оформив 672 голи.
До слова, раніше розібрали підстави для відставки Петракова з посади керманича збірної України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.