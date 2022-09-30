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Месси получил предложение ПСЖ о контракте по интересной схеме

Фото: Лионель Месси на тренировке парижан (facebook.com/PSG)
Автор: Антон Федорцив

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" предложило нападающему Лионелю Месси продолжить сотрудничество и после завершения нынешнего сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Larguero.

35-летний аргентинец сможет пролонгировать соглашение с ПСЖ. Французский гранд предложил 7-кратному обладателю "Золотого мяча" контракт по схеме 1+1.

Если Месси подпишет документы, то будет зарабатывать на уровне актуального контракта – 30 млн евро в год. Текущее соглашение нападающего с парижанами будет действовать до лета. По данным аргентинской прессы, сам Месси якобы не готов продолжать выступления на "Парк де Пренс" и не прочь вернуться в "Барселону".

Сезон 2022/23 – второй для звездного аргентинца во Франции. В нынешней кампании он провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач.

До перехода в ряды ПСЖ в прошлом году Лионель Месси провел 17 сезонов на профессиональном уровне в составе "Барселоны". В общей сложности он сыграл за каталонцев 778 поединков, в которых оформил 672 гола.

К слову, ранее разобрали основания для отставки Петракова с должности наставника сборной Украины.

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ПСЖМесси