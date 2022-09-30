ua ru
Пт, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мессі отримав пропозицію ПСЖ про контракт за цікавою схемою

Новость на русском →
Париж, П'ятниця 30 вересня 2022 13:51
Мессі отримав пропозицію ПСЖ про контракт за цікавою схемою Фото: Ліонель Мессі на тренуванні парижан (facebook.com/PSG)
Автор: Антон Федорців

Керівництво французького "Парі Сен-Жермен" запропонувало нападнику Ліонелю Мессі продовжити співпрацю і після завершення нинішнього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Larguero.

35-річний аргентинець матиме можливість пролонгувати угоду з ПСЖ. Французький гранд запропонував 7-разовому володарю "Золотого м'яча" контракт за схемою 1+1.

Якщо Мессі підпише документи, то зароблятиме на рівні актуального контракту – 30 млн євро на рік. Чинна угода нападника з парижанами діятиме до літа. За даними аргентинської преси, сам Мессі нібито не готовий продовжувати виступи на "Парк де Пренс" і не проти повернутися до "Барселони".

Сезон 2022/23 – другий для зіркового аргентинця у Франції. У цьогорічній кампанії він провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

До переходу в лави ПСЖ торік Ліонель Мессі провів 17 сезонів поспіль на професіональному рівні в складі "Барселони". Загалом він зіграв за каталонців 778 поєдинків, у яких оформив 672 голи.

До слова, раніше розібрали підстави для відставки Петракова з посади керманича збірної України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПСЖ Месси
NEWS
Зеленський скликає термінове засідання РНБО: що відомо
Зеленський скликає термінове засідання РНБО: що відомо
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України