Мессі отримав пропозицію ПСЖ про контракт за цікавою схемою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Larguero .

35-річний аргентинець матиме можливість пролонгувати угоду з ПСЖ. Французький гранд запропонував 7-разовому володарю "Золотого м'яча" контракт за схемою 1+1.

Якщо Мессі підпише документи, то зароблятиме на рівні актуального контракту – 30 млн євро на рік. Чинна угода нападника з парижанами діятиме до літа. За даними аргентинської преси, сам Мессі нібито не готовий продовжувати виступи на "Парк де Пренс" і не проти повернутися до "Барселони".

Сезон 2022/23 – другий для зіркового аргентинця у Франції. У цьогорічній кампанії він провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

До переходу в лави ПСЖ торік Ліонель Мессі провів 17 сезонів поспіль на професіональному рівні в складі "Барселони". Загалом він зіграв за каталонців 778 поєдинків, у яких оформив 672 голи.