Месси получил предложение ПСЖ о контракте по интересной схеме

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Larguero .

35-летний аргентинец сможет пролонгировать соглашение с ПСЖ. Французский гранд предложил 7-кратному обладателю "Золотого мяча" контракт по схеме 1+1.

Если Месси подпишет документы, то будет зарабатывать на уровне актуального контракта – 30 млн евро в год. Текущее соглашение нападающего с парижанами будет действовать до лета. По данным аргентинской прессы, сам Месси якобы не готов продолжать выступления на "Парк де Пренс" и не прочь вернуться в "Барселону".

Сезон 2022/23 – второй для звездного аргентинца во Франции. В нынешней кампании он провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач.

До перехода в ряды ПСЖ в прошлом году Лионель Месси провел 17 сезонов на профессиональном уровне в составе "Барселоны". В общей сложности он сыграл за каталонцев 778 поединков, в которых оформил 672 гола.