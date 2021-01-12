Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занял первое место в рейтинге лучших плеймейкеров за последнее десятилетие по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В десятку не попал нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду - он занял только 12 место.

Об этом сообщается на сайте IFFHS.

На второй строчке в списке оказался бывший игрок "сине-гранатовых" Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский "Виссел Кобе", а замкнул тройку лучших хавбек "Реала" Лука Модрич. В топ-5 также входят полузащитники "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и "Реала" Тони Кроос.

Дальше расположились: еще один игрок мадридской команды Эден Азарр, форвард ПСЖ Неймар, хавбек "Арсенала" Месут Озил, легендарный игрок "Ювентуса" Андреа Пирло (завершил карьеру) и Яя Туре, который уже пол года находится без клуба и все идет к завершению его профессиональной карьеры.

Лучшим тренером десятилетия на клубном уровне IFFHS назвала наставника мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.

Напомним, также Месси был признан лучшим игроком за последние 25 лет по версии FourFourTwo.