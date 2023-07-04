Мессі в "Інтері Маямі": скільки чемпіон світу зароблятиме на рік

Функціонер зізнався, що до підписання аргентинця "чаплі" йшли з 2019 року. Переговорний процес із оточенням зірки інтенсифікувався в останні півтора роки, а запросити чемпіона світу дозволила угода МЛС із Apple.

"Контракт Мессі коштуватиме 50-60 млн доларів на рік. Для досягнення домовленості наважливою стала співпраця з Apple. Мессі здатен перетворити МЛС на одну з двох-трьох найбільших ліг світу. Думаю, його власна мотивація переходу – бажання залишити спадок, і він зробить це навіть за межами поля", – розповів Мас.

Співвласник "Інтера Маямі" додав, що після завершення кар'єри Мессі отримає пакет акцій "чапель". Таким чином, аргентинець перейде від активних виступів до менеджерської роботи. Рольовими моделями для нього, на думку Маса, стануть Девід Бекхем і Майкл Джордан.

Що відомо про "Інтер Маямі"

Заснований у 2018 році клуб, належить групі інвесторів на чолі з екс-зіркою збірної Англії Бекхемом. Домашня арена – "Драйв Пінк Стедіум" у Форт-Лодердейлі.

На початку виступів мали судовий процес із міланським "Інтером" щодо прав на торгову марку. "Чаплі" проводять четвертий сезон під егідою МЛС. Найкращий результат – виліт у першому раунді плей-офф торік. Найпринциповішим опонентом "Інтера Маямі" став "Орландо Сіті".

Перед сезоном-2023 лави "чапель" поповнив оборонець збірної України Сергій Кривцов. Найкращий голеадор "Інтера Маямі" в історії – аргентинець Гонсало Ігуаїн (29 м'ячів).