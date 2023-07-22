Мессі дебютував у США з фірмового гола в останній атаці: відео

Кубок ліг, група 10

"Інтер Маямі" – "Крус Асуль" – 2:1

Голи: Тейлор, 44, Мессі, 90+4 – Антуна, 65

Аргентинець з'явився на полі на старті другої половини. На цей момент "чаплі" вели в рахунку. Гол у роздягальню оформив фланговий виконавець Тейлор, який хрестоматійно змістився від лівого краю ближче до центру та влучно пробив у дальній кут.

Утім, мексиканський гранд відігрався на 65-й хвилині. Допоміг стандарт, а саме розіграш кутового. Це Антуна отримав передачу низом у межах штрафного, розвернувся та потужним пострілом "прошив" голкіпера.

Здавалося, що матч рухається до бойової нічиєї. Проте, в доданий арбітром час до справи взявся Мессі. Флоридці заробили штрафний перед півколом карної зони. Семиразовий володар "Золотого м'яча" майстерно поклав сферу в дев'ятку воріт "Крус Асуля" – 2:1 у підсумку!

Українець Сергій Кривцов вийшов у старті "Інтера Маямі". Досвідчений оборонець відіграв усі 90 хвилин. Його партнером у центральній зоні був канадець Міллер, а потім того замінив швед Макві.