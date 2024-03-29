Месник опинився в нокдауні, тафгай "Арізони" програв із кров'ю: бійки вечора НХЛ

Любителі сутичок на льодових аренах Північної Америки отримали задоволення від спарингів хокеїстів у Вінніпезі, Сент-Луїсі, Темпе та Сіетлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків .

У канадській провінції Манітоба оборонець "Вінніпега" Логан Стенлі та нападник "Вегаса" Кіган Колесар зійшлися навкулачки в першому періоді протистояння. Конкурентного спарингу не вийшло. Господар льоду кілька разів добряче "прописав" опоненту. Колесар намагався контратакувати, коли втратив шолом, але нові випади Стенлі змусили перейти в оборону.

А ось у фінальному періоді форвард "Джетс" Марк Шайфлі вирішив заступитися за одноклубника Владіслава Намєстнікова. Останнього жорстко атакував оборонець "Голден Найтс" Ніколас Хейг. Шайфлі сміливо налетів на суперника, але доволі швидко опинився на льоду. Хуліган "Вегаса" розібрався з месником фактично двома ударами.

У штаті Міссурі трансформували в бійку ігровий епізод за воротами форвард "Сент-Луїса" Нейтан Вокер і оборонець "Калгарі" Джоел Хенлі. Спершу переконливіше виглядав господар льоду. Проте, тафгай "Флеймз" контратакував і змусив Вокера "клінчувати". Згодом сутичка отримала нове дихання – опоненти вклалися ще в кілька ударів і поїхали на лаву штрафників на 5 хвилин.

Натомість в Арізоні в епіцентрі подій опинився знаний хуліган "Койотіс" Ліам О'Браєн. Щоправда, в протистоянні з оборонцем "Нешвілла" Люком Шенном він швидко виявився потерпілим. Гість університетського містечка Темпе бив акцентованіше та відправив О'Браєна додолу. З помітних ушкоджень останнього – розсічення на носі.

Нарешті в штаті Вашингтон ініціатором бійки став вінгер "Сіетла" Брендон Танев. Після кількох програних єдиноборств під гарячу руку канадцю потрапив нападник "Анахайма" Трой Террі, якого нападник і штовхнув на лід. Поруч проїжджав оборонець "Дакс" Вільям Лагессон і кількома акцентованими ударами спробував "перевиховати" Танева. Принаймні 5 хвилин подумати над поведінкою той отримав.