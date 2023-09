"Месник" в арсеналі України. Головне про ЗРК Avenger і як його застосовують ЗСУ

Міністерство оборони США направить черговий пакет військової допомоги на 325 млн доларів. Крім касетних боєприпасів DPICM, протитанкової зброї, ракет для HIMARS, патронів та автомобільної техніки, до нього увійдуть засоби для зміцнення протиповітряної оборони України.

Зокрема, кулемети 50 мм калібру для боротьби з ворожими безпілотниками та ракети AIM-9M, які є боєприпасами для систем ППО NASAMS, а також можуть запускатися з бойової авіації. Докладніше про них читайте у нещодавній публікації РБК-Україна "Ракети проти "шахедів". Як ЗСУ можуть застосовувати AIM-9 і чому не обов'язково чекати на F-16".

Крім того, до американського пакету увійшла партія з неназваною кількістю ЗРК Avenger. Причому це далеко не перше постачання. Відомо, що Avenger застосовуються в Україні як мінімум із весни 2023 року, і за цей час встигли зарекомендувати себе з найкращого боку.

Фото: ЗРК Avenger знову увійшли до пакету військової допомоги для України (facebook.com/UALandForces)

За даними Foreign Policy, українська сторона подавала запити на них із жовтня 2022 року. Коли зіткнулася з масованими атаками на об'єкти енергетичної інфраструктури по кілька разів на тиждень. Про передачу перших чотирьох комплексів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван оголосив 10 листопада.

З того часу Avenger час від часу з'являються в нових пакетах.

Система протиповітряної оборони Avenger (з англійської "месник") є спільним продуктом компаній Boeing і General Electric. Перша розробила власне сам зенітно-ракетний комплекс, друга - шасі.

Була представлена у 1990 році і відтоді стоїть на озброєнні Армії та Корпусу морської піхоти США. Закордонні оператори - Бахрейн, Єгипет, Ірак, Саудівська Аравія, Тайвань, Чилі та Україна.

Avenger забезпечує протиповітряну оборону малої дальності - до 5,5 км. Здатний захистити від крилатих ракет, безпілотників, літаків та вертольотів на висотах менше 4 км як на зустрічних курсах, так і навздогін.

Зенітно-ракетний комплекс встановлено на багатоцільовий автомобіль підвищеної прохідності HMMWV. Має два контейнери по чотири ракети Stinger, власну радіолокаційну станцію і 12,7-мм кулемет Browning M2. За рахунок вбудованого тепловізора оператори можуть виявляти повітряні цілі у будь-який час доби та за будь-якої погоди.

Фото: Avenger є розробкою кінця 1980-х років (facebook.com/UALandForces)

Основні характеристики:

Що стосується озброєнь, то ракети Stinger мають прицільну дальність від 200 до 4500 м. Кулемет здатний стріляти зі швидкістю до 1200 пострілів на хвилину. У роботі ЗРК використовуються такі системи наведення, як оптичний приціл, лазерний далекомір та інфрачервона головка самонаведення самих ракет.

Avenger має три основні модифікації: базова, STC та Up-Gun. Базова оснащена туреллю, встановленою на важкому HMMWV, дві пускові установки для Stinger та можливістю підключення до системи контролю повітряного керування, командування та розвідки FAAD C3I.

Модифікація STC дозволяє обирати ціль з дисплея на консолі націлювання та автоматично повертати турель у бік цілі без втручання навідника. Тимчасова версія Up-Gun з'явилася 2005 року для місії в Іраку, коли для додаткового захисту від наземних атак замість одного з ракетних контейнерів встановлювався додатковий кулемет.

Запит на високомобільні ЗРК Avenger українська сторона подавала восени 2022 року. Тоді подібні засоби були вкрай необхідні для захисту критичної інфраструктури від російських крилатих ракет і дронов Shahed.

Але як наголошували аналітики профільного порталу Defence Express, окрім здатності вражати цілі з кулемета та протиракетами, є ще одна важлива особливість, яка може відіграти важливу роль у майбутній перемозі над Росією. Йдеться про передову систему управління вогнем. Завдяки їй можна не тільки вибирати цілі для ведення вогню, але й обмінюватися даними цілевказування з іншими засобами ППО.

Фото: ЗРК Avenger на озброєнні України (facebook.com/UALandForces)

Крім того, в американській армії Avenger призначені для протиповітряного прикриття сухопутних військ на марші та захисту позицій комплексів протиракетної оборони Patriot. Тому не виключено, що залежно від пріоритету Збройні сили України також застосовуватимуть їх для таких завдань.

Хоча з урахуванням загрози активізації ударів по енергетиці восени та взимку, очевидно, насамперед Avenger прикриватимуть певні об'єкти. Про це казав і командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, розповідаючи про комплекси на бойовому чергуванні у Північній операційній зоні.

"Вони здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об'єктів цивільної інфраструктури, підрозділів Сектору безпеки та оборони від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах", - наголошував він.

Вперше в Україні системи Avenger засвітилися у березні 2023 року. Тоді на сторінці проекту Ukraine Weapons Tracker у Twitter з'явилося відео з одним самохідним ЗРК та українськими військовими. Повідомлялося, що машини було доставлено зі США до німецького порту в Бремергафені в середині лютого. Станом на березень Україна мала отримати 12 одиниць.

#Ukraine : Перше відео з останнім визнаним американським AN/TWQ-1 Avenger short-range air-defense system in service with the Ukrainian army.



В цілому Україна буде отримувати 12 цих автомобілів від США. pic.twitter.com/1Kivu2zG8F— Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 18, 2023