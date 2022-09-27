Мешканцям звільнених територій спростили виплату пенсій та грошової допомоги

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану". Подати заяву буде простіше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 вересня 2022 р. № 1042 .

Згідно з рішенням, у територіальних громадах в зоні бойових дій заява на пенсію та грошову допомогу може подаватися органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення через сільського, селищного, міського голову, старосту, начальника військової адміністрації населеного пункту.

Заява подається із зазначенням дати і місця подання заяви, посади, прізвища та власного імені уповноваженої посадової особи, що прийняла заяву, без додавання копій документів, що посвідчують особу.

Це стосується як зав для виплати пенсій через банки, так і заяв для виплати через "Укрпошту".