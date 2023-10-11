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Мешканцям сектору Газа можуть дозволити евакуацію в Єгипет. Йдуть переговори

Сектор Газа, Середа 11 жовтня 2023 21:35
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Мешканцям сектору Газа можуть дозволити евакуацію в Єгипет. Йдуть переговори Фото: мешканцям сектору Газа можуть дозволити евакуацію в Єгипет (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїльський чиновник розповів про переговори щодо дозволу американським громадянам і цивільним мешканцям виїхати з сектору Газа до Єгипту. Це підтверджують і в Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та представника Білого дому Джона Кірбі.

За даними CNN, згідно з пропозицією, що обговорюється, всім громадянам США буде дозволено пройти через прикордонний перехід Рафах, якщо вони пред'являть свої американські паспорти, в той час, як пересування місцевих цивільних осіб буде обмежено до 2 000 осіб на день.

Анонімні джерела видання повідомили, що остаточне схвалення домовленості має надійти від єгиптян, які контролюють контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні між Газою і Єгиптом.

Ізраїльський чиновник сказав, що "в інтересах Ізраїлю", щоб якомога більше палестинців покинули Газу.

Водночас на брифінгу в Білому домі координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі підтвердив, що наразі ведуться активні дискусії щодо безпечного проходу для мирних жителів у Газі.

Масштабна атака ХАМАС на Ізраїль

Нагадаємо, у суботу 7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже до вечора того ж дня ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Згодом Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Вчора лідери США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили свою "непохитну та єдину" підтримку Ізраїлю та засудили дії ХАМАСу.

Зазначимо, що раніше у МЗС України підтвердили, що дві громадянки нашої держави загинули внаслідок бойових дій. Вчора стало відомо, що дипломатам вдалося евакуювати пораненого українського хлопчика із міста Сдерот.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ХАМАС Сполучені Штати Америки Ізраїль Сектор Газа
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