Жителей Николаевской области предупредили о возможной атаке дронов
Сегодня, 28 декабря, российские оккупанты могут запустить иранские дроны-камикадзе по Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
"Ждем мопеды", - написал глава ОВА, имея в виду иранские дроны-камикадзе, при помощи которых Россия уже неоднократно наносила удары по Украине.
При этом Ким не раскрыл более детальные подробности возможной атаки россиян. Стоит заметить, что в Николаевской области пока не объявляли воздушную тревогу.
Обновлено 20:01
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также предупредил жителей региона о возможной атаке "мопедов".
Он призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также ничего не снимать и не публиковать в соцсетях.
"Ситуация полностью контролируется. Соблюдайте все правила безопасности и верьте в ПВО. Наши защитники неба всегда на страже", - подчеркнул Лукашук.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня вражеский кассетный снаряд взорвался на территории частного дома в Николаеве. В результате инцидента пострадала женщина.
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