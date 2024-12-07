Мешканців Києва попередили про сильний туман

Нагадаємо, що РБК-Україна вже писало, яка погода чекає на українців цими вихідними.

Ми також повідомляли, що найближчими днями в Україні буде пік потепління. Температура підніметься до +14 градусів вже з наступного тижня.

Проте тепло протримається недовго. Зниження температури почнеться вже після 20 грудня через прихід арктичного повітря.

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