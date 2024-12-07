Жителей Киева предупредили о сильном тумане

Напомним, что РБК-Украина уже писало, какая погода ждет украинцев в эти выходные.

Мы также сообщали, что в ближайшие дни в Украине будет пик потепления. Температура поднимется до +14 градусов уже на следующей неделе.

Однако тепло продержится недолго. Снижение температуры начнется уже после 20 декабря из-за прихода арктического воздуха.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.