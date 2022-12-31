Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о взрывах: что известно

В субботу, 31 декабря, в Ивано-Франковской области будут раздаваться взрывы. Местных жителей просят не волноваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской области Светланы Онищук.

"Вниманию жителей Ивано-Франковской области, а особенно Коломыйщины. Если вы сегодня услышите звуки, похожие на взрывы, не пугайтесь", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, ситуация сейчас находится под контролем.

"Это наши специалисты ГСЧС будут обезвреживать остатки ракеты, которая раньше попала в жилой дом в Тлумацкой общине", - добавила Онищук.