Мешканці звільнених територій отримають допомогу у 2200 гривень

Мешканці звільнених територій отримають по 2200 гривень допомоги. Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що виплати почнуться з наступного місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
"Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги - і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу - 2200 гривень", - повідомила Верещук.
Наразі на звільнених територіях Харківської та Херсонської області триває пілотний проект. Громадяни, які фактично там мешкали на момент деокупації, через "Укрпошту" отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 гривень.
Нагадаємо, Мінсоцполітики припинило прийом заявок на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій, через те що громадяни України вже подали понад 10 млн заявок
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