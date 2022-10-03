Мешканці звільнених територій отримають допомогу у 2200 гривень

Мешканці звільнених територій отримають по 2200 гривень допомоги. Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що виплати почнуться з наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

"Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги - і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу - 2200 гривень", - повідомила Верещук.

Наразі на звільнених територіях Харківської та Херсонської області триває пілотний проект. Громадяни, які фактично там мешкали на момент деокупації, через "Укрпошту" отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 гривень.