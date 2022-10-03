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Жители освобожденных территорий получат помощь в 2200 гривен

Фото: помощь в 2200 гривен будет выплачена жителям освобожденных территорий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Жители освобожденных территорий получат по 2200 гривен помощи. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что выплаты начнутся со следующего месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи - и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь - 2200 гривен", - сообщила Верещук.

На освобожденных территориях Харьковской и Херсонской области продолжается пилотный проект. Граждане, фактически проживавшие там на момент деоккупации, через "Укрпочту" получают разовую денежную помощь в сумме 1200 гривен.

Напомним, Минсоцполитики прекратило прием заявок на выплату денежной помощи от международных организаций, поскольку граждане Украины уже подали более 10 млн заявок

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Беженцы