Мешканці трьох будинків, оновлених після обстрілів РФ, можуть повертатися до своїх помешкань, - Кличко

"На початку літа ми розпочали відновлювальні роботи в 16 найбільш пошкоджених обстрілами російських варварів житлових будинках. У червні ми перевіряли, як розпочинали відновлення цього будинку на вулиці Чорнобильській. Пізніше були з перевірками і на інших будинках - на вулиці Богатирській, проспектах Валерія Лобановського, Свободи, на вулиці Ірпінській. На останніх двох об’єктах люди вже повертаються у свої помешкання", - повідомив Кличко.

Він також нагадав, що у 16-поверхівці на Чорнобильській внаслідок російських обстрілів 64 квартири вигоріли повністю, інші 62 постраждали частково.

"Обстеження технічного стану будинку виявили, що несучі конструкції будівлі не пошкоджені. І будинок може бути відновлений. У будинку утеплили фасад, встановили нові вікна, перегородки сантехнічних приміщень, замінили ліфти, дах, відремонтували вхід до будинку. Підсилили збірні залізобетонні елементи. Влаштували нові електричні та сантехнічні мережі. Практично завершили соціальний ремонт у квартирах. Уже найближчими днями мешканці розпочнуть заселятися у свої квартири в повністю оновленому будинку", - підкреслив Кличко.

Загалом у столиці ракетними обстрілами пошкоджені понад 678 об’єктів. Із них понад 350 житлових будинків, 77 закладів освіти, 80 об’єктів житлово-комунального господарства, 25 об’єктів транспортної інфраструктури, 26 - охорони здоров’я.

На відновлювальні роботи столиця виділила з резервного фонду міського бюджету майже 600 млн грн. Ще 200 млн грн виділив уряд.