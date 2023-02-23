UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мешканці сіл зможуть обміняти лампи розжарювання: коли стартує програма

Фото: українці обмінюють старі лампочки на енергоощадні (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

У суботу, 25 лютого, програма від ЄС та уряду з обміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує у 23 тисячах сіл всієї України, крім тимчасово окупованих територій. Здійснити обмін можна у стаціонарних та пересувних відділеннях Укрпошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

Метою програми є зменшення навантаження на енергосистему через заміну ламп в домівках українців.

Обміняти їх зможуть навіть жителі прифронтових населених пунктів Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей.

Загалом по селах для обміну буде доступно 6,6 мільйонів світлодіодних ламп.

10 мільйонів ламп вже отримали обласні центри, великі міста та смт на всій території України від Києва до деокупованого Херсону, та від прифронтового Краматорська до Закарпаття. За цей час кількість ламп, які українці обміняли, сягнула 7 мільйонів.

Обміняти їх може кожен повнолітній громадянин України двома доступними способами: через застосунок "Дія" та на Укрпошті.

Користувачам застосунку "Дія", які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, варто звернути увагу на наявність відділення Укрпошти у переліку доступних відділень у застосунку. Якщо відділення доступне, мешканці сіл зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи, коли вони надійдуть саме у це відділення.

В інших випадках для обміну потрібно мати паспорт, РНОКПП та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.

Користуючись енергоощадними лампочками, споживання електроенергії в моменти пікового навантаження на українську енергосистему знизиться на 7-10%. Станеться це за умови масової заміни старих ламп на енергоощадні.

Програма реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Укрпоштою за підтримки Європейського Союзу.

Нагадаємо, постраждалі від війни підприємці мають можливість отримати грант на відновлення та розвиток своєї справи. Відповідний проєкт реалізує в Україні Міжнародна організація з міграції ООН.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
укрпоштаенергетики