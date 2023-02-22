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Бізнес, що постраждав від війни, може отримати грант від ООН: подробиці

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Україна, Середа 22 лютого 2023 20:23
Бізнес, що постраждав від війни, може отримати грант від ООН: подробиці Фото: підприємці, чий бізнес постраждав внаслідок бойових дій можуть отримати допомогу від ООН (Віталій Носач)
Автор: Олена Черкасець

Постраждалі від війни підприємці мають можливість отримати грант на відновлення та розвиток своєї справи. Відповідний проєкт реалізує в Україні Міжнародна організація з міграції ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство реінтеграції.

Проєкт направлений на підтримку внутрішніх переселенців. Він має назву: "Розвиток малих та середніх підприємств: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу".

Подати заявку можуть малі та мікропідприємства, що релокуються або здійснюють діяльність у місті Києві, а також у Київській, Львівській, Закарпатській, Сумській, Чернігівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Дніпропетровській або Харківській областях.

Підприємства мають бути зареєстровані на громадян України не менше ніж за 1 рік до дати подання заявки.

Заявки на участь у грантовій програмі приймаються до кінця жовтня 2023 року. Заповнити форму можна за посиланням.

Нагадаємо, українці, які народили дитину в евакуації за кордоном, зможуть отримати допомогу від держави.

Також в Україні оновили перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Переселенці з цих громад мають право на виплати 2000-3000 гривень.

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