Мешканці сіл зможуть обміняти лампи розжарювання: коли стартує програма

У суботу, 25 лютого, програма від ЄС та уряду з обміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує у 23 тисячах сіл всієї України, крім тимчасово окупованих територій. Здійснити обмін можна у стаціонарних та пересувних відділеннях Укрпошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

Метою програми є зменшення навантаження на енергосистему через заміну ламп в домівках українців.

Обміняти їх зможуть навіть жителі прифронтових населених пунктів Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей.

Загалом по селах для обміну буде доступно 6,6 мільйонів світлодіодних ламп.

10 мільйонів ламп вже отримали обласні центри, великі міста та смт на всій території України від Києва до деокупованого Херсону, та від прифронтового Краматорська до Закарпаття. За цей час кількість ламп, які українці обміняли, сягнула 7 мільйонів.

Обміняти їх може кожен повнолітній громадянин України двома доступними способами: через застосунок "Дія" та на Укрпошті.

Користувачам застосунку "Дія", які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, варто звернути увагу на наявність відділення Укрпошти у переліку доступних відділень у застосунку. Якщо відділення доступне, мешканці сіл зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи, коли вони надійдуть саме у це відділення.

В інших випадках для обміну потрібно мати паспорт, РНОКПП та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.

Користуючись енергоощадними лампочками, споживання електроенергії в моменти пікового навантаження на українську енергосистему знизиться на 7-10%. Станеться це за умови масової заміни старих ламп на енергоощадні.

Програма реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Укрпоштою за підтримки Європейського Союзу.