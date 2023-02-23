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Жители сел смогут обменять лампы накаливания: когда стартует программа

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Украина, Четверг 23 февраля 2023 17:35
Жители сел смогут обменять лампы накаливания: когда стартует программа Фото: украинцы обменивают старые лампочки на энергосберегающие (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Программа от ЕС и правительства по обмену ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы стартует в 23 тысячах сел всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Совершить обмен можно в стационарных и передвижных отделениях Укрпочты.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство экономики Украины.

Целью программы является уменьшение нагрузки на энергосистему из-за замены ламп в домах украинцев.

Обменять их могут даже жители прифронтовых населенных пунктов Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей.

В общей сложности по селам для обмена будет доступно 6,6 миллионов светодиодных ламп.

10 миллионов ламп уже получили областные центры, большие города и пгт на всей территории Украины от Киева до деоккупированного Херсона и от прифронтового Краматорска до Закарпатья. За это время количество ламп, которые украинцы обменяли, составило 7 миллионов.

Обменять их может каждый совершеннолетний гражданин Украины двумя доступными способами: через Действие и на Укрпочте.

Пользователям приложения Действия, желающие сделать предварительный заказ ламп, следует обратить внимание на наличие отделения Укрпочты в перечне доступных отделений в приложении. Если отделение доступно, жители сел смогут зарегистрироваться и, подав заявку, обменять лампы, когда они поступят именно в это отделение.

В других случаях для обмена необходимо иметь паспорт, РНОКПП и лампы. Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.

Используя энергосберегающие лампочки, потребление электроэнергии в моменты пиковой нагрузки на украинскую энергосистему снизится на 7-10%. Произойдет это при массовой замене старых ламп на энергосберегающие.

Программа реализуется Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации и "Укрпочтой" при поддержке Европейского Союза.

Напомним, пострадавшие от войны у предпринимателей есть возможность получить грант на возобновление и развитие своего дела. Соответствующий проект реализует на Украине Международная организация по миграции ООН.

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