Мешканці Сергіївки звинувачують голову селищної ради Чередниченка у дерибані земель

Жителі Сергіївки в Одеській області звинувачують голову ОТГ Анатолія Чередниченка в незаконній передачі в оренду землі селища та розкраданні бюджетних коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне звернення мешканців.

Громадські активісти заявляють, що на чиновника заведені кілька кримінальних справ за вирощування коноплі на землях очолюваного ним агропідприємства, незаконну передачу державних земель, які перебували у користуванні санаторію "Приморський" у приватну власність (список номерів земельних ділянок та їхніх власників є у редакції).

"Остання кримінальна справа відкрита на Чередниченка вже цього року. Слідчим відділенням Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконної передачі приватному підприємцю в оренду 30 гектарів землі на 25 років. Землю віддали без аукціону, без торгів, просто через "договорняк", - розповідають мешканці Сергіївки.

18 січня 2023 року Чередниченко уклав Договір оренди земельної ділянки № 3 з ТОВ "Вертикаль-ЮГ" в особі директора Володимира Бойчука та передав в оренду ділянку площею 30,2816 га, кадастровий номер 5120885100:01:003:0921, що розташована за адресою: Одеська область Білгород-Дністровський район Миколаївська сільська рада (за межами населеного пункту) терміном на 25 років.

В пункті 1 договору вказано, що він укладений на підставі рішення Сергіївської селищної ради VIII скликання від 25 травня 2021 року № 270 та протоколу про результати земельних торгів № LRE001-UA-20221216-84323.

Однак 25.05.2021 сесія Сергіївської селищної ради прийняла рішення Про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами в 2021-2022 роках згідно з додатком 4 земельних ділянок.

13.09.2022 сесія Сергіївської селищної ради приймає рішення за № 941 Про внесення змін у додаток 1 до рішення Сергіївської селищної ради від 25 травня 2021 року № 270, а саме: викласти додаток 1 до зазначеного рішення в наступній редакції (доповнити його пунктом 5), тобто включили земельну ділянку площею 30.2816 га кадастровий номер 5120885100:01:003:0921 в перелік земельних ділянок комунальної власності, право продажу оренди яких підлягає продажу в 2021-2022 роках.

Земельні торги щодо оренди цих ділянок LRE001-UA-20221216-84323 були призначені 17.01.2023 року і проведені згідно з інформацією PROZORRO продажі. Однак дозволу на продажу права оренди згаданої ділянки рекреаційного призначення у 2023 році сесія Сергіївської селищної ради не давала, і додаткових рішень не приймала. Підстав для передачі в оренду 18 січня 2023 року вищевказаної земельної ділянки в оренду на 25 років в селищного голови Чередниченка не було.

Наразі слідчим відділенням Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023162240000040 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.