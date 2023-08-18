Жители Сергеевки обвиняют главу поселкового совета Чередниченко в дерибане земель

Жители Сергеевки в Одесской области обвиняют главу ОТГ Анатолия Чередниченко в незаконной передаче в аренду земли поселка и хищении бюджетных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее обращение жителей.

Общественные активисты заявляют, что на чиновника возбуждено несколько уголовных дел за выращивание конопли на землях возглавляемого им агропредприятия, незаконную передачу государственных земель, которые находились в пользовании санатория "Приморский" в частную собственность (список номеров земельных участков и их владельцев).

"Последнее уголовное дело открыто на Чередниченко уже в этом году. Следственным отделением Белгород-Днестровского РИН ГУНП в Одесской области осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконной передачи частному предпринимателю в аренду 30 гектаров земли на 25 лет. Землю отдали без торгов, без аукциона, просто из-за "договорняка", - рассказывают жители Сергеевки.

18 января 2023 года Чередниченко заключил Договор аренды земельного участка № 3 с ООО "Вертикаль-ЮГ" в лице директора Владимира Бойчука и передал в аренду участок площадью 30,2816 га, кадастровый номер 5120885100:01:01 Одесская область Белгород-Днестровский район Николаевский сельский совет (за пределами населенного пункта) сроком 25 лет.

В пункте 1 договора указано, что он заключен на основании решения Сергеевского поселкового совета VIII созыва от 25 мая 2021 г. № 270 и протокола о результатах земельных торгов № LRE001-UA-20221216-84323.

Однако 25.05.2021 сессия Сергеевского поселкового совета приняла решение Об утверждении перечня земельных участков коммунальной собственности, право аренды которых подлежит продаже на земельных торгах в форме аукциона отдельными лотами в 2021-2022 годах согласно приложению 4 земельных участков.

13.09.2022 сессия Сергеевского поселкового совета принимает решение № 941 О внесении изменений в приложение 1 к решению Сергеевского поселкового совета от 25 мая 2021 года № 270, а именно: выложить приложение 1 к указанному решению в следующей редакции (дополнить его пунктом 5), то есть включили земельный участок площадью 30.2816 га кадастровый номер 5120885100:01:003:0921 в перечень земельных участков коммунальной собственности, право продажи аренды которых подлежит продаже в 2021-2022 годах.

Земельные торги по аренде этих участков LRE001-UA-20221216-84323 были назначены 17.01.2023 года и проведены согласно информации PROZORRO продаж. Однако разрешения на продажу права аренды данного участка рекреационного назначения в 2023 году сессия Сергеевского поселкового совета не давала, и дополнительных решений не принимала. Оснований для передачи в аренду 18 января 2023 вышеуказанного земельного участка в аренду на 25 лет у поселкового головы Чередниченко не было.

Следственным отделением Белгород-Днестровского РПП ГУНП в Одесской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований №42023162240000040 от 29.05.2023 по признакам 2. 364 УК Украины. Надзор за соблюдением законов при досудебном расследовании в данном уголовном производстве в форме процессуального руководства осуществляется Белгород-Днестровской окружной прокуратурой.