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Мешканці прифронтових областей вже отримують безкоштовні дрова: куди подавати заявку

Фото: безкоштовні дрова вже отримують мешканці прифронтових областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на кінець листопада Миколаївська та Херсонська обласні військові адміністрації, а також територіальні громади Чернігівської, Дніпропетровської, Сумської, Харківської та Донецької областей уклали всі договори з лісгоспами про закупівлю паливної деревини для прифронтових територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

За даними прес-служби, безкоштовну деревину вже отримують мешканці прифронтових районів Миколаївської, Чернігівської, Херсонської, Донецької, Сумської та Запорізької областей.

Розпочали доставку та розподіл дров й відповідні територіальні громади Дніпропетровської області. В область вже доставлено 787 кубометрів паливної деревини. Близько 100 домогосподарств вже отримали безкоштовні дрова.

Понад 610 кубометрів деревини доставлено жителям деокупованих населених пунктів Херсонської області.

Для отримання безкоштовних дров мешканцям потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування або військових адміністрацій. У заявці необхідно вказати паспортні дані, контактну інформацію та місце проживання. У випадку втрати документів, в додатку «Дія» можна пред’явити будь-який документ, що засвідчує особу.

"Якщо у вас немає можливості забрати дрова самостійно, місцева влада доставить деревину до вашого подвір’я", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні запрацював державний інтернет-магазин дров для населення "ДроваЄ". На одну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон.

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дроваХерсон