Жители прифронтовых областей уже получают бесплатные дрова: куда подавать заявку

По данным пресс-службы, бесплатную древесину уже получают жители прифронтовых районов Николаевской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Сумской и Запорожской областей.

Начали доставку и распределение дров и соответствующие территориальные общины Днепропетровской области. В область уже доставлено 787 кубометров топливной древесины. Около 100 домохозяйств уже получили бесплатные дрова.

Более 610 кубометров древесины доставлено жителям деоккупированных населенных пунктов Херсонской области.

Для получения бесплатных дров жителям нужно обратиться в органы местного самоуправления или военные администрации. В заявке необходимо указать паспортные данные, контактную информацию и место жительства. В случае потери документов, в приложении «Действие» можно предъявить любой документ, удостоверяющий личность.

"Если у вас нет возможности забрать дрова самостоятельно, местные власти доставят древесину в ваш двор", - говорится в сообщении.