Мешканці Києві та області можуть чути вибухи: працюють сапери

Сьогодні у Бучанському районі пройде ліквідація раніше виявлених вибухонебезпечних предметів. Тому може бути гучно.

Мешканців закликають зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, в Києві планують хочуть прибрати непотрібні блокпости, деякі з них переведуть у так званий "сплячий режим".

Також нещодавно командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв показав роботу мобільних груп ППО на півночі.

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