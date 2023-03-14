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Мешканці Києві та області можуть чути вибухи: працюють сапери

Фото: мешканці Києві та області можуть чути вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У вівторок, 14 березня, жителі Києві та області можуть чути звуки вибухів. Проте вони пов'язані з роботою саперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Сьогодні у Бучанському районі пройде ліквідація раніше виявлених вибухонебезпечних предметів. Тому може бути гучно.

Мешканців закликають зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, в Києві планують хочуть прибрати непотрібні блокпости, деякі з них переведуть у так званий "сплячий режим".

Також нещодавно командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв показав роботу мобільних груп ППО на півночі.

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Київська областьВибух