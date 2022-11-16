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Мешканці Бахмуту отримали великий гуманітарний вантаж від Фонду Ахметова

Фото: мешканці Бахмуту отримали великий гуманітарний вантаж від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бригади мобільної видачі Фонду Ріната Ахметова передали до Бахмута велику партію гуманітарної допомоги. Уже декілька місяців місто залишається найгарячішою точкою бойових днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Гуманітарний рейс фонду доставив для жителів Бахмута понад 5,4 тисячі продовольчих наборів.

кожному наборі містяться продукти першої необхідності з тривалим терміном зберігання: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

"Дякую, що в цей складний воєнний час продовжуєте підтримувати бахмутян і забезпечувати необхідними продуктами харчування", - заявив Олексій Рева, начальник Бахмутської міської військової адміністрації.

Раніше продуктові набори від фонду отримали й жителі багатьох інших прифронтових громад, зокрема Дружківської, Мирноградської і Краматорської.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд передав понад 121 тисячу наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

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Гуманітарна допомогаБахмут