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Жители Бахмута получили большой гуманитарный груз от Фонда Ахметова

Фото: жители Бахмута получили большой гуманитарный груз от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова передали в Бахмут крупную партию гуманитарной помощи. Уже несколько месяцев город остается горячей точкой боевых дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Гуманитарный рейс фонда доставил для жителей Бахмута более 5,4 тысяч продовольственных наборов.

В каждом наборе содержатся продукты первой необходимости с длительным сроком хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

"Спасибо, что в это сложное военное время продолжаете поддерживать бахмутян и снабжать необходимыми продуктами питания", - заявил Алексей Рева, начальник Бахмутской городской военной администрации.

Ранее продуктовые наборы от фонда получили и жители многих других прифронтовых общин, в частности, Дружковской, Мирноградской и Краматорской.

Всего с начала полномасштабной войны фонд передал более 121 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

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Гуманитарная помощьБахмут