Жители Бахмута получили большой гуманитарный груз от Фонда Ахметова

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова передали в Бахмут крупную партию гуманитарной помощи. Уже несколько месяцев город остается горячей точкой боевых дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
Гуманитарный рейс фонда доставил для жителей Бахмута более 5,4 тысяч продовольственных наборов.
В каждом наборе содержатся продукты первой необходимости с длительным сроком хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
"Спасибо, что в это сложное военное время продолжаете поддерживать бахмутян и снабжать необходимыми продуктами питания", - заявил Алексей Рева, начальник Бахмутской городской военной администрации.
Ранее продуктовые наборы от фонда получили и жители многих других прифронтовых общин, в частности, Дружковской, Мирноградской и Краматорской.
Всего с начала полномасштабной войны фонд передал более 121 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.