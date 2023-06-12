Мешканку Снігурівки відправили до в'язниці за роботу "главою апарату" адміністрації РФ

Мешканка Снігурівки, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала загарбників і добровільно пішла з ними на співпрацю. На посаді "глави апарату" окупаційної адміністрації вона розгорнула широку агітаційну кампанію щодо залучення мешканців міста до лав загарбницького "органу".

Що саме вона робила

Колаборантка обіцяла потенційним "кандидатам" лояльне відношення з боку окупантів та "високу зарплату" в російських рублях. Крім того, вона запроваджувала стандарти "документообігу" відповідно до вимог законодавства РФ.

"Таким чином псевдочиновниця намагалась сприяти поширенню кремлівського режиму на території захопленого на той час району", - додали в СБУ.

Яке покарання вона отримала

Суд визнав винною 56-річну мешканку міста Снігурівка в колабораційній діяльності. Їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Також жінку позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги на строк 10 років.

Ситуація у Снігурівці

На початку російського вторгнення армія РФ просунулася до міста, а через деякий час змогла його захопити. Майже відразу окупанти почали створювати незаконні органи влади, а також готуватися до проведення фейкового "референдуму".

Уже восени минулого року ЗСУ деокупували місто, правоохоронці досі виявляють пособників окупантів у Миколаївській області.