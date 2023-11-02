UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мешканку Куп'янська засудили до 10 років ув'язнення за робота на росіян

Ілюстративне фото: мешканку Куп'янська засудили до 15 років ув'язнення за робота на росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Жителька Куп'янська за свою співпрацю з росіянами отримала п'ятнадцять років ув'язнення.

ПРо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними прокуратури, під час окупації Куп’янська місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з ворогом. До вторгнення вона працювала замначальника відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області.

Коли росіяни захопили місто, то жінка добровільно обійняла посаду "и.о. начальника" окупаційного "Управления Пенсионного фонда Харьковской области".

Суд визнав винною 55-річну жінку в колабораційній діяльності. Їй призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади строком на 15 років.

Також суд конфіскував у неї все належне їй майно: три квартири у Харкові та Куп'янську загальною площею майже 140 кв. м, три земельні ділянки на понад 7 гектарів та легковий автомобіль.

Вироки для зрадників України

Нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.

Також клірика УПЦ Московського патріархату засудили до 15 років в'язниці. Він у Сумській області передавав окупантам інформацію про українських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниКупянскОфіс Генпрокурора