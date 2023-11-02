Жительницу Купянска приговорили к 15 годам заключения за работу на россиян

По данным прокуратуры, во время оккупации купянская местная жительница добровольно пошла на сотрудничество с врагом. До вторжения работала замначальника отдела обслуживания граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области.

Когда россияне захватили город, женщина добровольно заняла должность "и.о. начальника" оккупационного "Управления Пенсионного фонда Харьковской области".

Суд признал виновной 55-летнюю женщину в коллаборационной деятельности. Ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти сроком 15 лет.

Также суд конфисковал у нее все принадлежащее ему имущество: три квартиры в Харькове и Купянске общей площадью около 140 кв. м, три земельных участка более чем на 7 гектаров и легковой автомобиль.

Приговоры для предателей Украины

Недавно агента ФСБ, под видом журналиста следившего за украинскими военными в Донецкой области, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Также клирика УПЦ Московского патриархата приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в Сумской области передавал оккупантам информацию об украинских военных.

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