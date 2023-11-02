Мешканку Куп'янська засудили до 10 років ув'язнення за робота на росіян

Жителька Куп'янська за свою співпрацю з росіянами отримала п'ятнадцять років ув'язнення.

ПРо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними прокуратури, під час окупації Куп’янська місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з ворогом. До вторгнення вона працювала замначальника відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області.

Коли росіяни захопили місто, то жінка добровільно обійняла посаду "и.о. начальника" окупаційного "Управления Пенсионного фонда Харьковской области".

Суд визнав винною 55-річну жінку в колабораційній діяльності. Їй призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади строком на 15 років.

Також суд конфіскував у неї все належне їй майно: три квартири у Харкові та Куп'янську загальною площею майже 140 кв. м, три земельні ділянки на понад 7 гектарів та легковий автомобіль.

Вироки для зрадників України

Нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.

Також клірика УПЦ Московського патріархату засудили до 15 років в'язниці. Він у Сумській області передавав окупантам інформацію про українських військових.

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