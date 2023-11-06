Мешканка Херсона допомагала РФ проводити "референдум". Її затримали і відправили в СІЗО

Деталі справи

За даними слідства, підозрювана добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками. Вона брала участь в організації та проведенні так званого "референдуму" щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області.

З 23 до 27 вересня 2022 року як член незаконно створеної "ДВК" жінка обходила домівки мешканців селища Зимівник Херсонської міської громади та збирала голоси, вимагаючи від них поставити потрібну позначку в бюлетенях.

Фото: Жінка (facebook.com/pho.gov.ua)

Після завершення псевдоволевиявлення вона передала бюлетені військовим РФ для подальшої фальсифікації результатів так званого "голосування".

Що їй загрожує

Правоохоронці викрили жінку на звільнених територіях під час стабілізаційних заходів у Херсонській області.

Прокуратура повідомила їй про підозру у колабораційній діяльності. Жінці загрожує до 10 років в'язниці.

За клопотанням прокурора підозрюваній обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

"Референдум" на окупованих територіях

У період з 23 по 27 вересня 2022 року на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

У квітні в Херсонській області затримали жінку, яка допомагала РФ проводити "референдум".

У травні повідомлялось, що чоловік допомагав окупантам проводити "референдуму" у Херсонській області. Його засудили до 5 років тюрми за колабораційну діяльність.