Мэры различных городов призвали Кабмин принять меры для своевременного старта отопительного сезона

Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив уверен, что повышения цен на газ со стороны "Нафтогаза" не избежать.

"Цена газа для бюджетных учреждений в новом отопительном сезоне вырастет почти в три раза - с 7 до 20 грн за 1 куб м. И это без стоимости распределения газа и других сопутствующих расходов", - рассказывает Руслан Марцинкив.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин уверен, что тарифы на газ для бюджетных учреждений очень высоки.

"Правительство зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне не более 11,2 грн за 1 куб. м. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение больниц, школ, детских садов и других объектов социальной сферы", - уверен Александр Симчишин.

Мэр города Славута Хмельницкой области Василий Сидор предупреждает о возможной опасности, если этого не сделать.

"Больницы, школы, детские сады и другие объекты социальной сферы могут остаться без тепла", - говорит Василий Сидор.

Глава Дрогобыча Львовской области Тарас Кучма считает, что правительство опоздало с принятием необходимых решений.

"Закон о компенсации разницы тарифов был подписан поздно. Правительство только 9 сентября, за месяц до начала отопительного сезона, обнародовало постановление "Об утверждении Типового положения о территориальной комиссии по вопросам согласования задолженности по разнице в тарифах». А отопительный сезон должен быть начат вовремя. Если будут ранние холода - мы должны быть готовы дать тепло людям сразу. А такими темпами города получат от правительства компенсацию только перед завершением отопительного сезона"», - отметил Тарас Кучма.

Мэр города Староконстантинов Хмельницкой области Николай Мельничук подчеркивает необходимость разблокировать счета всех предприятий накануне отопительного сезона.

"Правительство должно немедленно восстановить возможность теплоснабжения и горячего водоснабжения в 59 громадах. Нужно разблокировать счета предприятий, арестованы из-за задолженности по оплате за природный газ и его распределение. В городе до сих пор заблокированы счета ТКЭ за задолженность за природный газ и его распределение", - рассказывает Николай Мельничук.

Как сообщалось, Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Виталий Кличко, предложила властям пакет мер по сдерживанию цен на отопление и горячую воду.

В АГУ считают, что для сохранения тарифов на постоянном уровне и недопущения отключений тепла центральная власть, в частности, предоставить громадам справедливую компенсацию.

Ранее мэры Николаева, Кропивницкого и Мариуполя уже обращались к власти по устранению угрозы срыва отопительного сезона.