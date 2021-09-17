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Мэры украинских городов озвучили требования к власти по отопительному сезону

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Киев, Пятница 17 сентября 2021 13:36
Мэры украинских городов озвучили требования к власти по отопительному сезону Фото: мэры украинских городов озвучили требования к власти по отопительному сезону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Мэры украинских городов, в частности мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Кропивницкого Андрей Райкович и мэр Мариуполя Вадим Бойченко, озвучили свои требования к власти касательно отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление мэров.

Так, руководители городов считают, что для устранения опасности срыва отопительного сезона необходимо пересмотреть договоры с поставщиками газа, разблокировать счета и учитывать потребности больниц и школ.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич отметил, что у города нет возможности подготовиться к отопительному сезону.

"Заблокированные счета не дают нам возможности даже технически подготовиться к новому отопительному сезону. Мы в экстренном темпе должны еще провести испытания теплосетей и при необходимости их отремонтировать", - заявил Сенкевич.

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович призвал власти обратить внимание на проблемы обеспечения отоплением коммунальных учреждений.

"Власти следует понимать, что бюджетные учреждения - это не только административные здания, где горсовет, исполком и городские департаменты. Это и больницы, и школы, и детские сады. Городская власть сможет выдержать "снижение градуса" в помещениях. Но не пациенты больниц или дети в школах и детсадах", - отметил Райкович.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко убежден, что необходимо устранить дискриминационные нормы в договорах на поставку природного газа.

"Сроки оплаты за потребленный природный газ должны совпадать со сроками оплаты населением за услуги теплоснабжения. Необходимо исключить предоплату и/или авансовые платежи и вернуться к привычной практике оплаты за уже потребленный газ. Нужно привести размер штрафных санкций для предприятий теплоснабжения в соответствие с размером штрафных санкций для населения и не применять штрафные санкции на задолженность за природный газ, сложившейся в связи с неуплатой населением услуг по теплоснабжению", - сказал мэр.

Бойченко также считает, что необходимо определить целевое назначение и объемы природного газа по категориям потребителей и исключить требование о банковских гарантиях или договорное списание средств.

Напомним, ранее Ассоциация городов Украины предложила властям пакет мер по сдерживанию цен на отопление и горячую воду.

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