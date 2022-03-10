Мэры крупных городов США и Европы поддержали Украину в войне с Россией, - Филатов

По его словам, мир должен объединить усилия, чтобы остановить агрессора: закрыть небо над Украиной и усилить санкционный давление на Россию.

"Мы с вами, и мы поддерживаем вас. Мы постараемся оказать всю поддержку, которую сможем", - добавил президент Американского еврейского конгресса Джек Розен.

К инициированной им онлайн-встрече присоединились также мэры крупных городов США и Европы.

"Впервые после Второй мировой цивилизация демократии позволила прийти к власти новому Гитлеру, имя которого сейчас-Путин. Это наша общая вина-в том числе и западного мира. В Украине идет большая война, жертвами которой становятся тысячи невинных людей. Свободный западный мир должен иметь четкую позицию в отношении путинского режима и отказаться от грязных российских денег. Это время, когда молчать нельзя", - сказал мэр Днепра.

Он также подчеркнул, что сейчас имеет немалую поддержку общества в Израиле, а потому призвал руководство этой страны оказать помощь Украине.

Комментируя ситуацию в стране, Филатов рассказал представителям западного сообщества, что его коллеги-мэры из других украинских городов уже столкнулись с тем, что из-за постоянных обстрелов российских войск нет возможности хоронить погибших людей.

Филатов также отметил, что Украина потребует значительных ресурсов, чтобы отстроить свою гражданскую инфраструктуру, которую цинично уничтожают российские оккупанты. Поэтому стороны обсудили возможность поставки в кратчайшие сроки некоторых технических устройств для обеспечения безопасности критической инфраструктуры украинских городов.

По словам мэра Днепра, западные страны должны ужесточить санкции.

"Если Украина падет, он (Путин, - ред.) пойдет дальше - на Молдову, Балтийские страны. Мы все должны остановить его. Западный мир должен быть готов к долговременной экономической войне с Россией", - добавил Филатов.

Мэр польской Познани Яцек Ясковяк также разделяет мнение, что Россия представляет потенциальную угрозу для остальных европейских стран. Он отметил готовность оказать как политическую, так и гуманитарную поддержку.

Готовность помочь выразил также мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.