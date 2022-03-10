Мери великих міст США та Європи підтримали Україну у війні з Росією, - Філатов

За його словами, світ має об’єднати зусилля, аби зупинити агресора: закрити небо над Україною та посилити санкційний тиск на Росію.

"Ми з вами, і ми підтримуємо вас. Ми намагатимемося надати всю підтримку, яку зможемо", - додав президент Американського єврейського конгресу Джек Розен.

До ініційованої ним онлайн-зустрічі приєдналися також мери великих міст США та Європи.

"Уперше після Другої світової цивілізація демократії дозволила прийти до влади новому Гітлеру, ім’я якого нині - Путін. Це наша спільна провина - зокрема й західного світу. В Україні йде велика війна, жертвами якої стають тисячі невинних людей. Вільний західний світ повинен мати чітку позицію стосовно путінського режиму та відмовитися від брудних російських грошей. Це час, коли мовчати не можна", - сказав мер Дніпра.

Він також підкреслив, що нині має чималу підтримку суспільства в Ізраїлі, а тому закликав керівництво цієї країни надати допомогу Україні.

Коментуючи ситуацію в країні, Філатов розповів представникам західної спільноти, що його колеги-мери з інших українських міст вже зіткнулися з тим, що через постійні обстріли російських військ немає можливості ховати загиблих людей.

Філатов також наголосив, що Україна потребуватиме значних ресурсів, аби відбудувати свою цивільну інфраструктуру, яку цинічно нищать російські окупанти. Тож сторони обговорили можливість поставки у найкоротші терміни деяких технічних пристроїв для убезпечення критичної інфраструктури українських міст.

За словами мера Дніпра, західні країни повинні посилити санкції.

"Якщо Україна паде, він (Путін, - ред.) піде далі - на Молдову, Балтійські країни. Ми всі повинні зупинити його. Західний світ має бути готовий до довготривалої економічної війни з Росією", - додав Філатов.

Мер польської Познані Яцек Ясковяк також поділяє думку, що Росія становить потенційну загрозу для решти європейських країн. Він наголосив на готовності надати як політичну, так і гуманітарну підтримку.

Готовність допомогти висловив також мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті.