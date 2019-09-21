Мэры Чернигова и Тернополя заявили, что не платили Шустеру за эфиры

Бывший мэр Чернигова Александр Соколов и мэр Тернополя Сергей Надал опровергли заявления олигарха Игоря Коломойского о том, что они платили за участие в программах ведущего Савика Шустера. Об этом они заявили в эфире "Свободы слова" Савика Шустера.

Отметим, речь идет о заявлениях Коломойского о том, что некоторые украинские мэры якобы заплатили Шустеру по 50 тыс. долларов за участие в программах. Якобы после этого его программу сняли с эфира "1+1".

По словам Шустера, в 2015 году на телеканале "1+1" вышли только две программы, где участвовали мэры Чернигова Александр Соколов и Тернополя Сергей Надал, а третью уже сняли с эфира. По словам Соколова, он должен за эфиры у Шустера "за чашечку кофе и бутылку минеральной воды".

"Насколько я понимаю, вопрос звучит, было ли платным мое участие в программах. Я не один раз брал участие в программах Шустера. Ни одного раза я не платил, никто не обращался с предложением об оплате", - подчеркнул, в свою очередь, Сергей Надал.

Отметим, телеканал Коломойского снял с эфира программу "Шустер Live" в сентябре 2015 года. Согласно официальному заявлению канала, ток-шоу сняли из-за того, что "за последние несколько дней общество стало крайне напряженным и политизированным".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Шустер будет вести ток-шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина" и подписал соответствующий контракт.