Меру з Тернопільської області оголосили підозру у службовій недбалості

За даними відомства, підозрюваний несумлінно ставився до своїх службових обов’язків. Чоловік підписав рішення про виділення земельних ділянок загальною площею майже вісім гектарів, не маючи на це підстав. Це завдало збитків на суму понад 800 тисяч гривень.

Йому оголошено підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу. Чоловіку загрожує позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, у серпні під Києвом викрили організовану групу, яка заволоділа державними землями вартістю майже 2 мільярди гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.