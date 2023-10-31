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Меру з Тернопільської області оголосили підозру у службовій недбалості

Вівторок 31 жовтня 2023 15:15
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Меру з Тернопільської області оголосили підозру у службовій недбалості Ілюстративне фото: меру з Тернопільської області оголосили підозру у службовій недбалості (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Одному з мерів райцентра у Тернопільській області оголошено підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

За даними відомства, підозрюваний несумлінно ставився до своїх службових обов’язків. Чоловік підписав рішення про виділення земельних ділянок загальною площею майже вісім гектарів, не маючи на це підстав. Це завдало збитків на суму понад 800 тисяч гривень.

Йому оголошено підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу. Чоловіку загрожує позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, у серпні під Києвом викрили організовану групу, яка заволоділа державними землями вартістю майже 2 мільярди гривень.

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