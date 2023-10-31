Мэру из Тернопольской области объявили подозрение в служебной халатности

Одному из мэров райцентра в Тернопольской области объявлено подозрение в служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом общественным интересам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

По данным ведомства, подозреваемый недобросовестно относился к своим служебным обязанностям. Муж подписал решение о выделении земельных участков общей площадью почти восемь гектаров, не имея на это оснований. Это нанесло ущерб на сумму более 800 тысяч гривен.

Ему объявлено подозрение по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса. Мужчине грозит лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч рублей.

Напомним, в августе под Киевом разоблачили организованную группу, завладевшую государственными землями стоимостью почти 2 миллиарда гривен.

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